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Kazadan yaralı kurtuldu, yardım eden vatandaşa " Sen kimsin" diye sordu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ticari taksinin yandan çarptığı yol süpürme aracının sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari taksinin yandan çarptığı yol süpürme aracının sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde araçtan indikten sonra yere yığılan yol süpürme aracı sürücüsünün kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak, ‘sen kimsin?' diye sordu.


Kaza, Çetin Emeç Caddesi 5039 sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Sönmez'in kullandığı 07 J 0058 plakalı ticari taksi, Mevlüt Şenyer'in kullandığı 07 LDE 59 plakalı özel şirkete ait yol süpürme aracına 5039 sokak kavşağında çarptı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, kazanın ardından araçtan inen yol süpürme aracı sürücüsü Mevlüt Şenyer'in kısa bir süre sonra yere yığıldığı, kendisine yardım etmek amacıyla koluna giren kadına ‘sen kimsin?' şeklinde soru sorması görüldü.


Vatandaşların yardımıyla yol kenarına götürülen süpürme aracı sürücüsü Mevlüt Şenyer, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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