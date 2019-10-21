Kazak Büyükelçi Başkan Böcek'i ziyaret etti

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra ağırlıklı olarak Altın Portakal Film Festivali'nin konuşulduğu ziyarette Kazak Büyükelçi Başkan Böcek'ten “Tomris” filminin Altın Portakal'da gösterilmesini istedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ile görüştü. Nezaket ziyaretinde Büyükelçi Saparbekuly, 26 Ekim'de başlayacak 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden övgüyle söz ederek, Kazakistan yapımı olan ve dünyanın ilk kadın hükümdarı, Saka Kraliçesi Tomris Hatun'un hayatını anlatan filmin festivalde gösterilmesini talep etti. Kazak Büyükelçi filmin Türkiye'de gösterilmesi noktasında yoğun talepler olduğunu ifade etti. Başkan Böcek de yayınlanmasına ilişkin herhangi bir engel yoksa Tomris filminin festivalde yer almasından memnuniyet duyacağını ifade etti.

Saparbekuly Antalya'da çoğu gayrimenkul ve hizmet sektöründe çalışan 220'ye yakın Kazak şirketi olduğunu belirterek, yıllık 300 bine yakın Kazak turistin de Antalya'ya geldiğinin altını çizdi. Büyükelçi Saparbekuly, Antalya ve Kazakistan arasında mevcutta var olan iyi ilişkileri her alanda daha da ileriye taşıma gayretinde olacaklarını ifade etti.

"Büyükşehir Belediyesi olarak yanınızdayız"

Kazak Büyükelçi'yi ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde iki kez Kazakistan'a gittiğini ve Kazak işadamlarıyla çeşitli görüşmeler yaptığını belirtti. Türkiye ve Kazakistan arasında 700 milyon dolarlık bir ihracat hacmi olduğunu söyleyen Başkan Böcek, “Bundan sonra da hem sosyal, hem kültürel anlamda çalışmalarımızın bu şekilde devam etmesini ümit ediyoruz. 5 yıllık görev süremiz içerisinde ekonomik, sosyal, kültürel Kazakistan ile ilgili yapabileceğimiz ne varsa yapmaya hazırız” dedi.