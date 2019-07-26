İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazak iş insanına zeytinyağı dolandırıcılığı

Antalya’da kendisinden zeytinyağı alan Kazak iş insanını dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da kendisinden zeytinyağı alan Kazak iş insanını dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, zeytinyağı ticareti yapan Kazak iş insanı A.A, Konyaaltı ilçesinde yaşayan H.K'ya bin 200 teneke zeytinyağı karşılığında 42 bin dolar verdi. Zeytinyağı tenekelerini ülkesine götürmeye hazırlanan A.A.'ya bir süre sonra H.K. satıştan vazgeçtiğini söyleyerek çanta içerisindeki desteler halindeki parayı geri verdi. H.K.'nın yanından ayrıldıktan sonra çantayı kontrol eden A.A, üzerinde ve altında 100 dolar bulunan destelerin ortasındaki kağıtların ise para olmadığını fark etti. Dolandırıldığını anlayan A.A. polise başvurdu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin daha önce de aynı suçtan poliste kaydının bulunduğu belirlendi. İfadesi alınan H.K., adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.