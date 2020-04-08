Kazara vurularak ölen yeğeni için feryat etti

Antalya'da kardeşinin kazara ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun cenazesi morgdan alındı. Cenazeyi alan dayı, "Oy kurban olurum dayısı” diyerek gözyaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Markete alışverişe çıkan Derya-Berat K. çiftinin çocukları H.K. (13), Yusuf K. (8), H.K. (7) ve L.K. (1) evde kaldı. Abla 1 yaşındaki kardeşiyle ilgilendiği sırada, diğer iki kardeş oyun oynamak için salona geçti. 7 yaşındaki H.K., babasına ait pompalı tüfeği buldu. H.K., ağabeyi Yusuf K.'ya doğrulttuğu tüfeği ateşledi. Silah sesini duyan abla H.K. komşulardan yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Yusuf K.'nın cenazesi amca ve dayıları tarafından alındı. Dayı Hatip, “Oy kurban olurum dayısı” diye feryat etti. Çocuğunun cenazesinin Diyarbakır'da toprağa verileceği öğrenildi.