Kazaya karışan sürücü trafik polislerini adeta canından bezdirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen sürücü, hem karşısındaki sürücüye hem de trafik polislerine zor anlar yaşattı. Kazanın ardından diğer araç sürücüsüyle tartışan ve önce çekici isteyip ardından 'kendim çekerim' diyerek aracını kenara alan sürücünün kararsız halleri trafik polislerini adeta canından bezdirdi.

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi ile Sorgun Bulvarı kavşağında meydana geldi. Adliye istikametine seyir halindeki Ender I.'nın kullandığı 34 UB 3395 plakalı otomobil, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'ne ilerleyen Mehmet R.'nin idaresindeki 07 AUA 097 plakalı otomobil ile kavşak sisteminde çarpıştı. Kazanın sonrası araç sürücüleri arasında tartışma yaşanması üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Ender I., sürekli diğer aracın sürücüsünü suçlarken, bir taraftan da elini başının arasına alarak ‘Ben öldüm, bittim. Ben şimdi ne yapacağım. Elin arabasını nasıl ödeyeceğim' diye dert yandı. Polislerin gelmesinin ardından Ender I.'nın kırmızı ışıkta geçtiği belirlenirken, bu kez de ‘Sen durabilirdin. Gelip benim arabama çarptın' diyerek karşısındaki sürücüyü suçlamaya devam etti. Diğer araç sürücü ise suçlamaları kabul etmedi.

"Önemli olan aracım dedi"

Kazanın ardından kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen sürücü, konuşmaları ve hareketleriyle trafik polislerine zor anlar yaşattı. Yaralı olup olmadığını, hastaneye gidip gitmeyeceğini soran trafik polislerine, "Benim bir şeyim yok, önemli olan araba" diyen Ender I., bir süre sonra "Benim belim ağrıyor. Ne yapayım" diye sordu. Polislerin "Biz doktor değiliz. İstersen ambulans çağıralım" demesi üzerine "Gerek yok. İşlemler bitsin sonra bakarız" dedi.

"Kırılan camdan içeri girdi"

Araçların yol ortasında olması ve trafiği aksatması nedeniyle trafik polislerinin çekici isteyip istemediğini sorduğu Ender I., önce çekici istediğini söylerken, polislerin çekici çağırmalarının ardından ‘Gerek yok ben aracı kendim götürürüm' dedi. Bir anda aracın kırılan camından içeri atlayan Ender I., aracını yol kenarına çektikten sonra kendisini iyi hissetmediğini belirterek ambulans istedi. Ambulansa alınan Ender I., sağlık görevlisinin yanında bulunan arkadaşını ambulansa alamayacaklarını söylemesi üzerine tepki göstererek kendisinin de ambulanstan ineceğini söyledi. Ender I. ve arkadaşı ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.