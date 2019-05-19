Kazı çalışmaları sırasında başkan yardımcısı bıçaklanarak öldürüldü

Antalya'da Olympos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sırasında kazı ekibi başkan yardımcısı, tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Kemer bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı sahilinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir yıldır husumet olduğu belirtilen Sinan Sertel (32) ve S. P. (32) arasında Kumluca ilçesindeki Olympos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında taşıdığı bıçağı Sinan Sertel'in göğsüne saplayan S.P., olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Sertel ise olayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı. Sertel, Kemer ilçesine kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Sinan Sertel'in cansız bedeni, ilçedeki özel hastanenin morguna konuldu.

Sinan Sertel'in Olympos Antik Kenti kazılarında kazı ekibi başkan yardımcısı olduğu ve doktora yaptığı öğrenildi.

Olayın akabinde bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, S.P.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Sorguya alınan S. P. cinayeti itiraf edip suç aletini bıçağı ormanlık alana attığını söylediği öğrenildi.