Kazım Karabekir 1 Şubat'ta trafiğe kapanıyor

Muratpaşa İlçesi'ndeki Kazım Karabekir Caddesi, Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt yenileme çalışması nedeniyle 1 Şubat Cuma günü trafiğe kapatılacak.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Soğuksu Mahallesi'nde yer alan Kazım Karabekir Caddesi'nin Gazi Bulvarı ile Hamidiye Caddesi arasında kalan kısmı asfalt yenileme çalışmalarından dolayı 1 Şubat Cuma gününden itibaren araç trafiğine kapanacak. Vatandaşlar alternatif güzergah olarak Turgut Reis Caddesi ve Palmiye Caddesi'ni kullanabilecek.