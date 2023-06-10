KBT Atölyesi kursiyerlerinden tiyatro gösterisi

Kepez Belediye Tiyatrosu(KBT) Tiyatro Atölyesi'nin kursiyerleri ‘Deli Dolu Doğaçlama' adlı tiyatro gösterimi ile seyirciyle buluşuyor.

Kepez Belediye Tiyatrosu'nun(KBT), çocuk ve gençleri sanatın canlı renkleriyle buluşturduğu tiyatro atölyesinin kursiyerleri, 12 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'da Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Kursiyerler, KBT'nin usta oyuncuları Derya Bütev, Özge Özgür Efe, Aylin Oışın Keskin ve Batuhan Ünlü'nün eğitmenliğinde hazırlanan ‘Deli Dolu Doğaçlama' adlı oyunla seyirci karşısına çıkacak. Çiçeği burnunda tiyatro sevdalısı 19 oyuncunun yer alacağı gösterimi sanatseverler ücretsiz izleyecek. Batuhan Ünlü'nün moderatörlüğünde oyun seyircilerden alınacak yönergelerle, oyuncuların anlık olarak üreteceği ve güldüreceği Tiyatro Sporu(Modern Doğaçlama Tiyatro) gösterimi şeklinde gerçekleşecek.