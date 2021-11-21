KBT çocuklara perdelerini açtı

Kepez Belediye Tiyatrosu(KBT), ‘Barışsın Dünya' adlı müzikli çocuk oyunu ile perdelerini açtı.

Koronavirüs salgını nedeniyle perdelerini erken kapatmak zorunda kalan Kepez Belediye Tiyatrosu (KBT), uzun bir aradan sonra Gürcan Koç'un yazdığı, Derya Bütev'in yönettiği ‘Barışsın Dünya' adlı müzikli çocuk oyunuyla perdelerini araladı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Oyun, her cumartesi günü saat 14.00'da küçük seyircilerini ‘Barışsın Dünya' adlı müzikli oyunla ücretsiz buluşturmaya devam edecek. Oyunda günümüz dünyasında birçok bölgede süren savaşlar ve bundan etkilenen insanlar ve en çok etkilenen çocuklar anlatılıyor. Bilinmeyen bir yerde olan Barış Ülkesi'nde herkes barış içinde yaşamaktayken, ülkenin adil ve sevgi dolu kralı Güçlü Bilek'e, kötü kalpli Savaş Perisi kötülük saçan savaş asasını verir. Kötülük saçan savaş asası Kral Güçlü Bilek'i, savaşçı bir krala dönüştürür. Bir gün barış perisi gelir ve barış ülkesi yine barış içinde yaşamaya devam eder.