KBT yarım milyon seyirciye ulaştı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün önderliğinde Abdullah Sürekli'nin yönetmenliğinde her yıl 120 sahne ve farklı oyunlarla sahne alan Kepez Belediye Tiyatrosu, yılda ortalama 55 bin izleyiciyi ağırlıyor. Tütüncü'nün ilk görev yılı olan 2009 yılından bu yana yarım milyon izleyiciye ulaşarak, vatandaşları sanatla buluşturan KBT, aynı zamanda profesyonel oyunculardan oluşuyor.

Kepez Belediye Tiyatrosu, her yıl değişen oyun programı ile vatandaşlara bu kültür sanat hizmetini ücretsiz olarak sunuyor. Şehrin merkezindeki bu ücretsiz sanat etkinlikleri, gerek dez avantajlı bölgelerdeki vatandaşlara, gerekse eğitimi devam eden öğrencilere sanatı aşılamak amacıyla perdelerini ücretsiz açıyor.

Çok sayıda ödül

Kepez Belediye Tiyatrosu, Aspendos Güzeli, Bekçi Murtaza, Nasreddin Hoca, Kayıp Sevgi Ülkesi, Kendi Gök Kubbemiz, Abdülhamit Han, Keşanlı Ali Destanı, Simbat, Köşe Kapmacı, Çizmeli Kedi, Kepezli Kaplumbağa Silva, Düğün Evi Oyun Evi, Küçük Prens ve Düşleri, Keloğlan'ın aklı gibi hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik birbirinden özel oyunlar sergiledi. Tiyatro oyunlarının yanı sıra mahallelere ve okullara da ulaşan Kepez Belediye Tiyatrosu, sergilediği bu oyunlar ile ulusal birçok yarışmadan da ödül aldı. KBT Genel Sanat Yönetmeni Abdullah Sürekli, Direklerarası Seyirci Ödülleri kapsamında, ‘Kendi Gökkubbemiz ile tek kişilik prodüksiyon, Buzlar Çözülmeden oyunu ile en iyi erkek oyuncu, Yunus Emre Aşk Ateşi oyunuyla tek kişilik prodüksiyon en iyi erkek oyuncu ve Keşanlı Ali oyunuyla da jüri özel ödülüne layık görüldü.

Milyonlar tiyatroyla buluştu

Kepez Belediye Tiyatrosu'nun sergilediği oyunları binlerce tiyatro sever izledi. KBT'nin Kurban adlı oyunu 8 bin 500, Buzlar Çözülmeden 12 bin 890, Ağaç Ev adlı tiyatro oyunu 9 bin, Yunus Emre Aşk Ateşi 3 bin 500, Hacı Yatmaz adlı oyunu 14 bin, Nasrettin Hoca Çocuk Oyunu 58 bin, Aspendos Güzeli 14 bin, Bekçi Murtaza' 10 bin 552, Kendi Gök Kubbemiz adlı oyunu 9 bin 500, Kayıp Sevgi Ülkesi 30 bin 89, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım 9 bin, Çizmeli Kedi Çocuk Oyunu 40 bin 658, Köşe Kapmaca 11 bin 956, Kepezli Kaplumbağa Silva Çocuk Oyunu 29 bin 349, Keşanlı Ali Destanı 23 bin 721, Simbat Çocuk Oyunu 27 bin 154, Düğün Evi Oyun Evi 50 bin, Abdülhamit Han 3 bin 100, Küçük Prens ve Düşleri Çocuk Oyunu 33 bin seyirci kitlesine ulaştı. Nasrettin Hoca Kepez'i ve okulları geziyor kültür ve eğitim projesi kapsamında ise 104 okul gezilerek 18 bin 500 öğrenci tiyatro ile buluşturuldu.