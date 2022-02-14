KBT'den ‘Nalınlar'a gala

Kepez Belediye Tiyatrosu'nun(KBT), sahnelediği bir köy komedisi olan ‘Nalınlar', oyuncuların performansıyla gala gecesine damga vurdu.

Necati Cumalı'nın kaleme aldığı ve Özge Efe'nin yönettiği ‘Nalınlar' adlı oyunun galası Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bir köy komedisi olan ‘Nalınlar' adlı oyunun galasına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve çok sayıda tiyatrosever katıldı. Osman ile Seher'in köyseyirlik aşkını anlatan tek perdelik oyunun, birbirinden usta oyuncularını Başkan Tütüncü, ayakta alkışladı.

“Kadın elinin değdiği her yer güzel”

Oyunun sonunda sahneye çıkarak tüm oyuncuları kutlayan Başkan Tütüncü, oyunu çok beğendiğini söyledi. Oyunun yönetmeni Özge Efe'yi ayrıca kutlayan Tütüncü, “Özge hanım, tiyatroya gönül vermiş bir kardeşimiz. Ama bunun ötesinde çok farklı bir özelliği var, Türkiye'de çok tiyatro var, ancak kadın tiyatro yönetmeni çok az. Kadının elinin değdiği her yer güzel oluyor” dedi.

“KBT'yi iyi ki kurmuşuz”

Tiyatro izlerken çok önemli bir şeyin farkına vardığına değinen Başkan Tütüncü, “Biz iki senedir tiyatro izlemeyi çok özlemişiz. Allah'ım bir daha böyle uzun aralar vermesin. Hepimize sağlık versin, sıhhat versin, afiyet versin. Biz 2009 yılında Kepez Belediyesi Tiyatrosunu iyi ki kurmuşuz. Onlarca oyun bu sahnede sergilendi. Erdem Beyazıt Kültür Merkezi sahnesi Antalya'nın en büyük sahnesi. Bu süreçte, Kepez Belediye Tiyatrosu çok önemli işler çıkardı. Nisan ayının sonunda bu sahnede 4 tane tiyatro daha sergilenecek. Kepez Belediye Tiyatrosunu tekrar kutluyorum“ diye konuştu.

“Çocuklarımız tiyatro ile büyüsün”

Sanatla irtibatını kesmiş toplumların geleceğe yürüme planlarının olmadığını da belirten Başkan Tütüncü, “Çocuklarımız burada tiyatro izlesinler. Tiyatroyla büyüsünler. Sanatın birleştirici ikliminde kalplerimiz gönüllerimiz bir araya gelsin istedik. Sanat toplumu birleştiriyorsa, gönülleri, kalpleri birleştiriyorsa, toplumsal değerlere saygı gösteriyorsa, birlikte yaşama iradesine destek veriyorsa, sanattır. Kepez Belediye Tiyatrosu, Kepez'in sanatçıları bence bunu başardılar. Onlara yüz puan, yüz puan ve kocaman alkış” dedi.

“Nalınlar hakkında”

Kepez Belediye Tiyatrosu'nun sahnelediği Nalınlar adlı oyun; köyde geçen bir kız kaçırma hikayesini anlatıyor. Özge Efe'nin yönettiği oyunda, Tuğberk Yaşasın, Cengiz Kaya, Derya Bütev, Emre Demiroğlu, Özge Efe, Demet Çetin, Beşer Ceylan ve Batuhan Ünlü rol aldı. Müzik Sonay Yener, Işık Mustafa Uçak, Dekor Tasarım ve Dramaturji Özge Efe, Koreografi ve Dramaturji Derya Bütev, Reji Asistanı Batuhan ÜNLÜ, Kostüm Uygulama Hıdır Doğan, Dekor Uygulamasını da Kepez Belediyesi Ahşap İşleri Atölyesi Semih Güçlü üstlendi.