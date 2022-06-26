KBT'nin Tiyatro Atölyesi 'Odun' oyunuyla seyirciyle buluştu

Kepez Belediye Tiyatrosu'nun 2021-2022 tiyatro eğitim sezonu çerçevesinde 24 kursiyerden oluşan "Tiyatro Atölyesi" ilk kez Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde seyirci ile buluştu. İlker Görkem'in yazıp Derya Bütev ve Özge Efe'nin yönetmenliğini üstlendiği kadına şiddeti konu alan ‘Odun' oyunu komedi ile toplumsal yaralara değinerek, seyirciyi hem eğlendirirken hem de düşündürdü. Tiyatroyu büyük bir keyifle izleyen ve oyuncuları ayakta alkışlayan Başkan Tütüncü, “Öncelikle bu birbirinden değerli 24 sanatçımızın performansını bütün kalbimle alkışlıyorum. Alkışların en büyüğü Derya Bütev ve Özge Efe hanıma gelsin.” diye konuştu.

50'den fazla salonumuz var

Kepez'de kültür ve sanat çalışmalarına önem verildiğini dile getiren Başkan Tütüncü “Kepez Belediye tiyatrosu bu yıl 14 yaşını kutluyor. Biliyor musunuz 2009'da göreve geldiğimizde hiç tiyatro sahnemiz yoktu. Salonumuz yoktu. Bugün çok güzel bir tiyatro sahnemiz var. Bununla beraber aynı anda etkinlik yapılabilen 50'den fazla salonumuz var. Bu da Kepez'in kültür ve sanatta ne kadar önemli yol aldığını gösteriyor. Sanat önemli, sanatın halka temas etmesi ulaşabilmesi dokunabilmesi önemli. Bu 14 yıllık zaman zarfında sahneden gelip geçmiş, bütün tiyatroya emek vermiş gönül dostlarımızı ve sahnedeki kardeşlerimizi gönülden alkışlıyorum.” dedi.

Sanat her yerde olsun

Tiyatro Atölyesinin sahne performanslarını çok beğendiğini ifade eden Başkan Tütüncü “Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Sanatsız kalmış bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' sanat her yerde olsun, sanat halk için olsun, sanat hayatı sevgiyle ve birbirimize güzellikleri anlatan iklimi ile toplumun arasında hep dolaşsın dursun. Bugün burada sahnedeki arkadaşlarımız bize bu iklimi sundular. Kepez Belediye Tiyatrosu, bu yıl bir yenilik yapmak istedi. Güzel bir tiyatro atölyesi kuralım, tiyatroya ilgi duyan hemşerilerimizi, burada birbirinden değerli hocalarımızla buluşturalım, onlara imkân sağlayalım ortam sunalım istedi. Burada performans sergileyen sanatçılarımıza bayıldım. Özge ve Derya hocam 14 yıldır bizimle birlikte yola çıktılar. 14 yıl boyunca onlarca oyunu burada sahneledik. Sahneye ilgi duyan gençlerimiz hayatın içinden arkadaşlarımız hayatı birlikte paylaştığımız kardeşlerimiz dostlarımız bizi tiyatrodaki güzellikleri gösterdiler. İnşallah önümüzdeki sezon bomba gibi geleceğiz. Hem kursiyer sayımızı arttıracağız hem de oyun sayımızı arttıracağız. Çocuk oyunları ve yetişkin oyunları olmak üzere repertuarımızı genişleteceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 28 Haziran'da da 'Sahne Kadının' grubunun oyunu var, onları da büyük bir ilgi ve merakla bekliyoruz.” diye konuştu.