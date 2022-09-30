Kedi Evi'ne giren 3 pitbull cinsi köpek 12 kediyi telef etti

Antalya'da sokak kedilerinin tedavilerinin yapıldığı Kedi Evi'ne giren 3 pitbull, 12 kediyi telef etti. Konu ile ilgili açıklama yapan Muratpaşa Belediyesi olayda ihmali olduğu değerlendirilen özel güvenlik personelleri hakkında disiplin soruşturması başlatarak, görevden el çektirildiğini duyurdu.

Muratpaşa Belediyesi tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Belediyemizin Ermenek Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde perşembe sabaha karşı saat 02.30 sularında hepimizi derin üzüntüye boğan müessif bir olay yaşanmıştır. Merkeze, etrafı çevreleyen çit tellerin altındaki toprağın kazılması sonucu girdiklerinden ya da birileri tarafından bu noktadan içeri kasıtlı bırakıldığından şüphelenilen 3 pitbull cinsi köpek, sokak kedilerinin tedavilerinin yapıldığı Kedi Evi'ne girmiştir. Kafeslere saldıran köpekler 12 kediyi telef etmiş, çok sayıda kafesi ve veteriner malzemesini kullanılamaz hale getirmiştir. Yapılan inceleme ve mikroçip kontrolü neticesinde saldırgan köpeklerden 2'sinin sahipli olduğu anlaşılmıştır. Diğer köpekte ise mikroçipe rastlanmamıştır.”

Disiplin soruşturması başlatılarak ve görevden el çektirildiler

Konu ile ilgili gerekçi mercilere suç duyurusunda bulunduğu belirtilerek, “Emniyet Müdürlüğü, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar elim olaydan derhal haberdar edilmiştir. İlgili tüm kurum ve kuruluşlar olay yerinde incelemede bulunup mahalde tutanaklarını tutmuştur. Yaşanan üzüntü verici olayın münferit ya da birileri tarafından köpekler içeri kasten salınarak gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda soruşturma çok yönlü başlatılmıştır. Belediyemiz, köpeklerin sahibi hakkında şikayetçi olmuş, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur. Olayda ihmali bulunduğu düşünülen özel güvenlik personelleri hakkında disiplin soruşturması başlatılmış ve görevden el çektirilmiştir. Merkezde görevli tüm personel hakkında da soruşturma açılmıştır” ifadelerine yer verildi.

"Sahipli olan bu köpeklerin kontrolsüzce sokakta dolaşmasına izin verilmesi suçtur"

Açıklamanın devamınsa, “Yaşanan olayda telef olan kediler, ölüm raporları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü refakatinde hazırlanarak fotoğraflanmış ve soruşturma tamamlanana dek muhafaza edilmek üzere dondurulmuştur. Saldırgan köpekler ise merkezde müşahede altına alınmıştır. Pitbull cinsi köpek, Hayvanları Koruma Kanunu'na göre ‘tehlikeli' ırk sınıfındadır. Kısırlaştırılıp mikroçip takılması şart olduğu gibi her koşulda muhakkak kontrol altında bulundurulmalıdır. Sahipli olan bu köpeklerin kontrolsüzce sokakta dolaşmasına izin verilmesi suçtur. Bir köpeğin mikroçipinin bulunmaması ise Hayvan Koruma Kanunu'na göre ayrıca suçtur ve kanunda cezası tanımlıdır. Bununla birlikte, kısa bir süre önce bir mahallemizde yaşanan köpek zehirleme vakalarının ardından merkezimizde böyle bir olayın meydana gelmesi de değerlendirilmesi gereken bir husustur. Belediyemizin bu üzücü olaya bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek sebep olan tüm sorumlularının ortaya çıkartılması konusunda kararlılığını ifade eder Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizde benzer bir durumun bir daha yaşanmaması için tedbirleri daha da artıracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.