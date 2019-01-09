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Kedi ile köpeğin soğuk hava dostluğu yürekleri ısıttı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir iş merkezinde kedi ve köpeğin ısınmak için sergilediği davranış görenleri şaşırttı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir iş merkezinde kedi ve köpeğin ısınmak için sergilediği davranış görenleri şaşırttı.


İş merkezinde dükkanı bulunan esnafın bakımını üstlendiği kedi ve köpek, soğuklar nedeniyle birbirlerine sokularak ısınıyor. İş merkezinin bir köşesine kendileri için yere serilen kartonların üzerinde yatan kedilerden bir tanesi, biraz ileride yatan köpeğe yaklaşıp ve bir süre tüylerine sürtündükten sonra üzerine çıkıp oturuyor.


Her sabah aynı görüntüyle güne başlayan iş merkezi sakinleri, bu görüntülere alıştıklarını söyledi. İş merkezinde dükkanı bulunan esnaf Hadise Ömür, "Her sabah içimizi ısıtan bu görüntülerle güne başlıyoruz. Havalar soğuyunca bu şirin hayvanlarımız birbirlerinin sıcağıyla güne başlıyorlar. Kedi ile köpek anlaşamaz derler ama biz insanlara da güzel bir ders veriyorlar" dedi.

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