İhlas Haber Ajansı

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Kediden kaçan köpeğe motosiklet çarptı, o anlar kameraya yansıdı

Antalya’da kedinin kovaladığı köpeğe çarpan kurye yaralandı.

Antalya'da kedinin kovaladığı köpeğe çarpan kurye yaralandı. Motosikletin çarpmasıyla metrelerce sürüklenen köpek ise öldü.


Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Uncalı Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir kedi ile köpek kaldırım üzerinde karşılaştı. Kedinin saldırmasıyla kaçmaya başlayan köpek yola doğru hareketlendi. Yolun ortasına kadar gelen köpeğe hızla gelen bir kurye çarptı. Kazada metrelerse sürüklenen köpek ölürken, motosikletteki kurye ise yaralandı. Yaşanan o anlar saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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