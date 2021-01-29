Kedileri kovalayan Alman kurdu köpek Düden Şelalesi'nden denize düşüp telef oldu

Antalya'da sahibinin dolaşması için saldığı Alman kurdu cinsi köpek, kedileri kovalarken sel sularına kapılarak 40 metre yükseklikteki Düden Şelalesi'nden denize düşüp telef oldu.

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu kısımdaki işletme sahiplerinden Tayfun Baki, 6 aydır beslediği Alman kurdu cinsi köpeğini dolaşması için saldı. Şelaleye yakın kısımda kedileri kovalamaya başlayan köpek, dengesini kaybederek köprüden suya, ardından da hızla akan sel suyuyla birlikte şelalenin denizle buluştuğu 40 metre yükseklikten denize düştü. Köpeğinin düştüğünü gören Tayfun Baki, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, denizde gözlerden kaybolan köpeğin izine rastlayamadı.

“Kedilerle hiç barışamamıştı”

Köpeğinin öldüğünü ancak bulunamadığını belirten Baki, “Hava alsın diye çözmüştüm. Kedilerin peşinden geldi. Kedi kovalarken düştü ve suya kapıldı. Düden Şelalesi'nden de aşağıya düştü. Maalesef öldü. İtfaiye çağırdık ama müdahale etme şansı yoktu. 50 metrelik şelale ve şu anda sel var. Üzücü bir olay. 6 aydır besliyordum, kedilerle hiç barışamamıştı” dedi.