Kekova'da fırtına iş yerlerini yıktı

Antalya'nın Kaş ilçesinde fırtına bazı iş yerlerini yerle bir etti.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kekova'da sabah saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle mahallenin kapalı çarşısında bulunan bazı dükkanlar yıkıldı. Kekova adıyla da bilinen Üçağız Mahallesi'nde büfeler adeta yerle bir oldu. Yaz sezonunda hediyelik eşya satılan 7 büfe fırtınadan zarar gördü.

Kekova'da turizmci kaptan Soner, "Kadınların el emeğiyle üretip hediyelik eşya sattığı dükkanlar komple yıkıldı. Kekova'nın kapalı çarşısında bulunan tezgahlar fırtınadan zarar gördü. Herkes kendi çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gerçekten durum çok kötü. Her yer çok kötü oldu" diye konuştu.

Bölgede fırtınanın devam ettiği bildirildi.