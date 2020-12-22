Kemanın yıldızı Elif Eroğlu, Amerika'da üçüncülük kazandı

Kemanın 13 yaşındaki yıldızı Elif Eroğlu, Amerika'da düzenlenen Uluslararası King's Peak Müzik Yarışması'nda keman performansıyla 3'üncülük derecesi alarak Antalya'nın gururu oldu.

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı birinciliklerle Antalya'nın gururu olan geleceğin keman virtüözü Elif Eroğlu, Ocak ayında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etmiş, Başkan Böcek de genç müzisyeni başarılarından dolayı kutlayarak, destek sözü vermişti. Başkan Böcek'in yakından takip ettiği genç yeteneklerden Elif Eroğlu son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir yarışmada dereceye girerek, başarısını katladı.

Yeteneğini Amerika'da gösterdi

Amerika'da gerçekleşen Uluslararası Kings Peak Müzik Yarışması'na korona virüs salgını nedeniyle kayıt göndererek katılan Eroğlu, 700 katılımcının yer aldığı yarışmada keman yaş kategorisinde elde ettiği üçüncülük derecesiyle yine Antalya'nın göğsünü kabarttı. Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği genç kemancı, başarısına yeni bir başarı daha ekledi.

Genç piyaniste özel ödül

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nın genç yeteneklerinden Suriyeli Raman Hamo da Adana'da düzenlenen Uluslararası Rapsodi Piyano Yarışması'nda ‘En İyi Bach Yorumu' özel ödülünü kazandı. Hamo, başarısıyla gururlandırdı.