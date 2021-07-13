Kemer 2. Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı

Kemer'de, bu yıl 2'ncisi düzenlenen “2. Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı” başladı.

Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkında düzenlenen çalıştaya, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya, akademisyenler, sanatçılar, yerli ve yabancı misafirler ile davetliler katıldı.

Kemer Belediyesinin ev sahipliğinde, “Sahilde sanat var” sloganıyla yapılan etkinlik, Selçuk Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Kültür Derneği, Kemer İş Adamları Derneği (KEMİAD) ve Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB), Ifarts Organizasyon iş birliğince gerçekleştiriliyor.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyesi Doç Dr. Mehmet Ali Eroğlu'nun koordinatörlüğünde yapılan çalıştaya katılan sanatçılar, sanatsal çalışmalarını sergiliyor. Öğrenci grupları da farklı sanat dallarından oluşan çalışmalar yaparak çalıştaya ayrı bir renk katıyor.

"Desteğe hazırız"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kemer Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya her zaman önem verdiklerini söyledi.

Çalıştayın bu sene ikincisini düzenlediklerini ifade eden Başkan Topaloğlu, “Güzel bir etkinlik oluyor. Farklı öğrenci grupları ve akademisyenler sanatlarını icra ediyor. Birçok yerli ve yabancı misafir de bu sanatsal çalışmaları ilgiyle izliyor. Kemer artık sadece deniz, kum ve güneş ile değil sanatla da anılacaktır. Bu tür organizasyonlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Çalıştayda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KETOB Başkanı Dinçer Sarıkaya ise sanatın toplumun olmazsa olmazlarından olduğunu belirterek, Kemer'de sanatsal çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Kemer Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayın kamp şeklinde gerçekleştirildiğini ifade eden Sarıkaya, “Birçok toplumda sanatçının değeri öldükten sonra anlaşılır. Bizim isteğimiz sanatçıların yaşarken anılmaları ve takdir edilmeleri. Bu tür etkinlikler sanatçının sanatını icra etmesini ve adını duyurmasına yardımcı olacaktır. Çalıştayda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez de çalıştayın Kemer'i sanatla buluşturan çok değerli bir etkinlik olduğunu kaydetti.

Çalıştay Koordinatörü Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyesi Doç Dr. Mehmet Ali Eroğlu, geçen sene düzenlenen çalıştayı pandemi nedeniyle sınırlı katılımcıyla yaptıklarını hatırlattı.

Çalıştay sürecinde, gün içerisinde Kındılçeşme Günübirlik Kamp Alanında çeşitli sosyal aktiviteleirn yapıldığına dikkat çeken Eroğlu, “Akşam saatlerinde yerli ve yabancı misafirlerin de eşlik ettiği çalışmaları yapıyoruz. Amacımız Kemer'in tanıtımına katkı sağlamak. Bu etkinliği uluslararası boyuta taşıyarak yabancı akademisyenleri Kemer'e getirmek istiyoruz. Burada alternatif bir sanat turizmi oluşturmayı düşünüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Çalıştayın ilk gününde, Kaymakam Gemici, Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler, sergi alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalıştay, bugün yapılacak farklı sanatsal çalışmalarla devam edecek.