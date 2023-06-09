Kemer 2020 Futbol Kulübü namağlup şampiyon oldu

Amatör Küme 1. Grup'ta mücadele eden ve Kemer'in gençlerinden oluşan Kemer 2020 Futbol Kulübü, ligi namağlup şampiyon olarak tamamladı.

Kazım Gül Spor Tesisleri'nde ligdeki son maçına çıkan Kemer 2020 Futbol Kulübü, sahasında konuk ettiği Kaş Belediye Spor Kulübü ile 1-1 berabere kalarak şampiyon oldu. Çekişmeli ve fair play çerçevesinde geçen maçta konuk ekibin golünü 8. dakikada Özgür kaydederken, ev sahibi Kemer 2020 Futbol Kulübü'nün golünü ise 76. dakikada Yusuf Sağlam kaydetti.

Maçta başka gol olmadı ve Kemer 2020 Futbol Kulübü ligde namağlup olarak şampiyon oldu. Maç sonunda kupa töreni düzenlendi. Tören öncesinde sahaya inen Başkan Topaloğlu, futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Düzenlenen törende, futbolcuların madalya ve kupasını Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile Belediye Meclis Üyesi Cumali Afşin verdi. Törende, Antalya Futbol İl Temsilcisi Başkanı İsmail Şener, Antalya AFKS Bölge Başkanı Sibel Bal da yer aldı.

"Çok emek verdiler ve şampiyonluğu hak ettiler"

Belediye Başkanı Topaloğlu, törende yaptığı konuşmasında, Kemer 2020 Futbol Kulübü'nün Kemer'in gençlerinden oluşan bir takım olduğunu belirterek, “Şampiyon olan takımımızı ve teknik heyetimizi gönülden kutluyorum. Çok emek verdiler ve şampiyonluğu hak ettiler. Kemer Belediyesi olarak bu zamana kadar biz de elimizden gelen tüm desteği verdik. Gençlerimize imkan verildiği zaman neler yapılabileceğini bizlere göstermiş oldu. Bundan sonraki hedeflerine de başarıyla ulaşacaklarına eminim. Kupayı Kemer'e getirdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.