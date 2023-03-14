Kemer, 29. MITT Moskova Fuarı'nda

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, bu yıl 29'uncusu düzenlenecek olan MITT Moskova Turizm Fuarı'yla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Moskova turizm fuarı bizim için çok önemli. Fuarda seyahat acenteleri ile bire bir görüşmeler yapacağız" dedi.

Dünyanın en önemli turizm fuarları arasına yer alan MITT Moskova Turizm Fuarı'na katılarak Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer'i tanıtacak olan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül'le fuarda Kemer standına gelen ziyaretçilerle de bire bir görüşmeler gerçekleştirecek.

Fuar öncesinde fuar ve turizm sektörüyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Topaloğlu, MITT Moskova Turizm Fuarı için yarın Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket edeceklerini söyledi.

Başkan Topaloğlu, Türkiye standında Kemer olarak yerlerini alacaklarını ve Kemer'i tanıtacaklarını ifade ederek, "Fuarda seyahat acenteleriyle bire bir görüşmeler yapacağız. Daha önceden bağlantılarımızı kurduk. Kemer'in ne kadar turizmde ön plana çıktığını anlatacağız. Moskova bizim için çok önemli bir pazar. Kemer'e en fazla gelen misafirler arasında başı Ruslar çekiyor" dedi.

Geçen hafta ITB Berlin Fuarı'nda da Kemer Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan Ali Acar ile Ferhan Fidan'ın Kemer'i en iyi şekilde tanıttığına işaret eden Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Almanya'dan aldığımız geri dönüşler çok olumluydu. Deprem nedeniyle rezervasyonlarda bir duraklama olmuştu ancak tekrar önü açıldı ve rezervasyonlar şu anda iyi durumda. İngiltere'nin en önemli turizm acentelerinden olan jet2 ile 40 bin avroluk bir anlaşma yaptık. Jet2 gittiği her yerde Kemer'imizi tanıtacak. Dijital platformlarda da Kemer'in görsellerine yer verecek. Geçen yıl gelen 70 bin İngiliz misafir sayısını bu yıl 150 bin olarak bekliyoruz. İyi bir turizm sezonu bekliyoruz. İnşallah her şey güzel olacak."