Kemer, Alanya ve Gündoğmuş'ta kanalizasyon çalışması

İmara açılan yerlerin kanalizasyon alt yapısına bağlanmasına öncelik veren ASAT Genel Müdürlüğü Kemer, Alanya ve Gündoğmuş'ta çalışma yapıyor.

Kemer'in Göynük Mahallesi'nde imara açılan ancak kanalizasyonu olmayan bölgeye alt yapı getirmek üzere çalışmalara başlandı. ASAT ekipleri kanalizasyon alt yapısı için kazı çalışması yapıyor. ASAT, Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla Alanya Mahmutlar'da da yıllardır bekleyen kanalizasyon şebekesi için çalışma başlattı. 1200 metrelik kanalizasyon şebekesi için kazı işlemleri sürerken, kazısı tamamlanan alanlarda da boru bağlantıları yapılıyor.

Gündoğmuş'ta şebeke yenilendi

Gündoğmuş İlçesi Köprülü Mahallesi'nde ise Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen çalışma kapsamında asfaltın altında kalacağı tespit edilen 650 metrelik içme suyu boru hattı ASAT tarafından yenilendi.