Kemer Beldibi'nde imar planlarında sona yaklaşılıyor

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Beldibi Mahallesi'nin imar planlarında büyük yol kat edildiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 14.7.2021 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları kesinleşti ve kesinleşen 1/1000 ölçekli uygulama imar planları 1. etap olarak 87 hektarlık alanda yapıldı ve 18. madde uygulama (parselasyon) işlemleri 6.10.2022 - 4.11.2022 tarihleri arasında belediye ilan panosunda askıya çıktı. Yıllardır beklenen plan ve parselasyon işlemlerinde büyük yol kat edildi. Diğer etap çalışmaları da hızla sürerken, Beldibi Mahallesi'ndeki imar sorunları çözüme kavuşmak üzere. Tüm sürecin hızla tamamlanıp Beldibi halkının yıllardır hak ettiği hizmeti alması amaçlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Topaloğlu, söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında 1. etap olarak 87 hektarlık alanda çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ve diğer etaplarda da çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Topaloğlu, “Parselasyon işlemleri belediyemizin ilan panosunda askıya çıktı. Yıllardır beklenen imar planlarında sona doğru geliyoruz. Beldibi halkımız yıllardır beklediği hizmeti alacak. Tüm süreç tamamlanınca hızlı bir şekilde mahallemizde alt ve üst yapı çalışmalarımıza başlayacağız. İmar planları ile ilgili emeği geçen bakanlık yetkililerine teşekkür ediyoruz. Beldibi'nin daha modern hale kavuşması için elimizden geleni yapacağız” dedi.