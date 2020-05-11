İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kemer Belediyesi Anneler Gününü kutladı

Kemer Belediyesi, süslediği pikap araçla, ilçe genelinde sokak sokak dolaşarak anneler gününü kutladı.


Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Anneler Gününe özel hazırladığı bir araçla baş tacı annelerin gününü hoparlörden kutladı.


Anneler Günü ile ilgili şarkıların ve Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun Anneler Günü ile ilgili mesajını hoparlörden veren belediye ekipleri, elleri öpülesi annelere küçük bir sürpriz yapmış oldu.


Beldibi mahallesinden Çıralı'ya kadar her mahallede dolaşan belediye ekiplerimiz teşekkür eden Başkanımız Necati Topaloğlu, “Bizleri bugüne kadar yetiştiren annelerimize küçük bir hediye vermek istedik. Virüs salgını dolayısıyla annelerimizin ellerini öpemedik ama süslediğimiz araçla günlerini kutlamak istedik. Bizim için aslında anneler günü bir gün değil her gün. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin gününü en içten dileklerimle kutlar, ellerinden öperim” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.