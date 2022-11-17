Kemer Belediyesi atık ilaçları topluyor

Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Kemer'deki Aile Sağlık merkezlerine yerleştirilen atık ilaç kutularındaki tarihi geçmiş ilaçları toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ediyor.

Çevre konusunda farkındalık oluşturmaya devam eden Kemer Belediyesi, “Sıfır Atık Yönetmeliği” çerçevesinde tarihi geçmiş veya çeşitli nedenlerle kullanılamayacak hale gelen ilaçlar konusunda titiz bir çalışma yürütüyor. Aile Sağlığı Merkezleri'ne yerleştirilen atık ilaç kutularında biriken atık ilaçları toplayan belediye ekipleri, toplanan ilaçları çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf ediyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçların çöpe değil atık ilaç kutularına atılmasıyla çevre kirliliğinin önüne geçilebileceğini söyledi.

Kemer Belediyesi olarak “Sıfır Atık Yönetmeliği” ile ilgili her konuya özen gösterdiklerine dikkat çeken Belediye Başkanı Topaloğlu, “Atık yönetimi ve geri dönüşüm günümüzde büyük önem taşıyor. Atıkların ayrı toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması çok önemli. İlçemizde bulunan 8 Aile Sağlığı Merkezine İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz tarafından bırakılan atık ilaç kutuları, vatandaşlarımızın kullanmadığı ya da tarihi geçmiş olan ilaçların ayrı toplanmasını sağlamaktadır. Kemer'de yaşayan vatandaşlarımızdan tarihi geçmiş ilaçları en yakın Aile Sağlığı Merkezinde veya Arslanbucak mahallemizde yer alan atık ilaç kutularına bırakmalarını rica ediyoruz. Bu ilaçlar periyodik olarak toplanarak mevzuata uygun şekilde lisanslı firmalar tarafından bertaraf edilmektedir. Biz geleceğe daha temiz ve yaşanabilir bir Kemer bırakmak için her konuda önemli çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.