Kemer Belediyesi fırtınadan etkilenen vatandaşların yardımına koştu

Kemer'in bazı mahalleleri aşırı yağıştan etkilenirken, çizmesini ve yağmurluğunu giyen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sahaya inerek vatandaşın yanında yer aldı.

Belediye ekipleri, bölgede etkili olan sağanak ve fırtına sonrası kapanan yolları açıp, devrilen ağaçları ve dallarını temizledi. Vatandaşlarla birebir görüşen Başkan Topaloğlu, sahada belediye ekipleri ile birlikte çalıştı. Belediye ekiplerinden bölgede yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgiler alan Topaloğlu, bugünkü meteorolojik uyarıyı dikkate alarak belediye ekiplerinin teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

Topaloğlu, yağışların aralıklarla devam ettiğini belirterek, “Ekiplerimiz vatandaşlarımızın olumsuz yönde etkilenmemesi için var güçleri çalıştı. Yaşanan hava muhalefetine karşı canla başla mücadele ediyoruz. Zaman zaman yaşanılan olumsuzlukların önüne geçmek ve daha önceki yağışlarda evlerini su basan vatandaşların tekrar mağdur olmamaları için yağmur suyu gider borusu döşeme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arslanbucak mahallemizde bazı evler bodrum katta yer aldığı için buraları su basıyordu. Buralarda yoğun bir yağmur suyu gider borusu döşemiştik. Bu gider borularının döşenmesi sonrası bu bölgeler yağışı daha hafif atlattı. Bu arada Çamyuva mahallemizde Çamyuva Sarıören ve Hayıtlıgöl Mevkisi ile Sazlık bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı. Ekiplerimiz buralarda anında müdahalede bulundu. Gereken çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Su basan yerlerde ekiplerimiz suyu tahliye etti. Yağıştan dolayı tarlaları, bahçeleri zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olun dileklerimi iletiyorum. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız.” diye konuştu.

Topaloğlu, sosyal medya hesabından kendi özel numarasını da vererek vatandaşın her zaman kendisini arayabileceğini sözlerine ekledi.