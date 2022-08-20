Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrasından konser

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde kurulan Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası, Beldibi Mahallesi'nde bulunan Rixos Sun Gate Otel'in çocuk bölümünde konser verdi.

Kurulduğu günden bu yana birçok başarıya imza atan ve şefliğini Furkan Üstündağ'ın yaptığı orkestra, otelde tatil yapan yerli ve yabancı misafirlere ve çocuklara verdiği konserde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Dev kadrosuyla seslendirdiği şarkılarla tatilini sürdüren misafirlere eğlenceli anlar yaşatan orkestra, yaklaşık 2 saat sahnede kalarak konseri izlemeye gelenleri adeta büyüledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrasının kurulduğu günden bu yana başarılarına başarı katmaya devam ettiğini söyledi.

Konserden dolayı orkestradaki geleceğin müzisyenlerini tebrik eden Belediye Başkanı Topaloğlu, “Kemer Belediyesi olarak sanata değer vermeye devam ediyoruz. Çocuklarımızın sanatsal faaliyetlerle buluşmasını sağlıyoruz. Orkestramız da gün geçtikçe büyümeye ve başarılar elde etmeye devam ediyor. Kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.