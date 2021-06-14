Kemer Belediyesi Haziran ayı olağanüstü meclis toplantısı yapıldı

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, meclis üyeleri Aslı Bayar Ulukapı ve Cumali Afşin katılmadı. Toplantıda, tek madde olan 3.6.2021 tarihi ve 70 sayılı kararının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi uyarınca tekrar görüşülmesi oylandı. 70 sayılı kararın uygunluğu ile yapılan oylamada, CHP ve Cumhur İttifakı evet, DSP grubu ret kararı verdi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, DSP grubu olarak geçen sene olduğu gibi banka ve bankamatikler hariç tüm esnaftan 3 ay indirim istediklerini söyledi.

Cumhur ittifakı ve CHP grubu kapalı olduğunu söyledikleri yerde (Asdem Park Otel) 6 ay indirim istediklerini ifade eden Başkan Topaloğlu, “Biz buna evet diyemezdik. Benim koruduğum bu para Kemer halkının parasıdır. Buradan 6 ay kira almamak demek yaklaşık 6 milyon liraya tekabül ediyor. Bugünkü yapılan oylamada 8 tane evet, 6 tane de ret kararı çıktı. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 23. maddesini okuduğumuz zaman meclis üye sayısının “salt çoğunluğu” diyor. Meclis üye sayısı on altıdır. Salt çoğunluk ise 16'nın yarısı 8'in bir fazlası 9'dur. 9 sayısı bulanmadığı için bugünkü karar geçmemiştir. Belediye olarak bu kararın geçersiz olduğunu grup sözcülerine bildiriyoruz” dedi.

“Kemer Belediyesi'nin parasını hiç kimseye peşkeş çektirmem”

Başkan Topaloğlu, Kemer esnafını hiçbir zaman unutmadıklarını ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerine vurgu yaparak, “Temmuz ayında yapacağımız meclis toplantısında 1 0cak-30 Haziran arasında yüzde 50 indirim konusunu meclis gündemimize alacağız. İnşallah turizm iyi olur ve esnafımız rahat eder. Ben Kemer Belediyesinin parasını kimseye peşkeş çektirmem. Otelin açılış ve kapanış saatleri belli. Bunların hepsini mecliste belgeleri ile gösterip dile getirdim. Gerisi Kemer halkının takdirine kalmıştır. Şu anda otel açık değil ama altındaki dükkanlar açık. Bu para Kemer halkının parasıdır. Öyle bir dünya yok. Kanun açık ve nettir. Mecliste bana “tiyatro oynuyorsun, şov yapıyorsun” eleştirileri yapıyorlar. Ben tiyatro yapmam, kanunu okurum. Biz hizmet yapmaya geldik” diye konuştu.