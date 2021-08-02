Kemer Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı yapıldı

Toplantıya geçtiğimiz günlerde meclis üyeliğinden istifa eden Aslı Bayar Ulukapı'nın yerine göreve gelen Recep Yılmaz da ilk kez katılırken, mazeretli olan Semih Özdemir ve Ahmet Can ise toplantıya katılmadı.

Açılış ve yoklama ile başlayan toplantı bir önceki toplantıda alınan karar özetlerinin okunması ile devam etti. Ardından Belediye Meclisinin 7 Temmuz Çarşamba tarihli ve 75 sayılı kararının içeriğinde bazı düzeltmelerin yapılması konusu görüşüldü. Meclis, geçen mecliste yapılan oylamada, Kemer Belediyesi'ne ait iş yerlerinde açık olan işyerleri için ilk altı ayda yüzme 25, kapalı olan işyerleri için ilk ayda yüzde 30 kira indirimi yapılması için karar almıştı. Yeni düzeltme ile birlikte, alınan kararla geçen ay açık olan işyerleri için yüzde 25 olarak yapılan indirim yüzde 50 ve kapalı iş yerleri için de indirim yüzde 60 olarak düzeltildi ve oy birliği ile kabul edildi.