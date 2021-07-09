Kemer Belediyesi tarihinde ilk defa bir plajına ‘mavi bayrak' aldı

Kemer Belediyesi'nin sahilleri arasında yer alan Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkı plajına mavi bayrak alması için Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'na (TÜRÇEV) yaptığı başvuru kabul edildi. Kabul edilen başvuru sonrası, Kemer Belediyesi tarihinde ilk defa belediyenin işlettiği bir plaj mavi bayrak aldı.

Söz konusu plajın mavi bayraklı plaj unvanına sahip olabilmek için belirli kriterlere uyulması adına, suyun temizliği, çevre yönetimi, can güvenliği ve engelli erişimi gibi 4 ana başlıkta ve 33 alt kriterle ilgili çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda mavi bayrak almaya hak kazanan plajda, mavi bayrak asıldı. Bayrak asma programına, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yalın, Kemer Belediyesi meclis üyeleri Ferhan Fidan, Emrah Ayhan, İsmail Aka, TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, Kemer Belediyesi Mavi Bayrak Sorumlusu Serap Minta katıldı.

Programda konuşan Başkan Topaloğlu, plajın mavi bayrak almasından dolayı mutlu olduklarını söyledi Topaloğlu, “Mavi bayrak demek söz konusu plajın tüm kriterleri sağlamış demektir. Engelli erişimi, tuvaletler, suyun temizliği, can güvenliği ve çevre kriterlinde tüm kriterleri sağladık. Şu anda bunun gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra belediyemizin işlettiği tüm plajların mavi bayrak almasını sağlayacağız. Kemerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Mustafa Ergiydiren ise yaptıkları denetimler sonrasında söz konusu plajın mavi bayrak kriterlerine tam anlamıyla uyulduğunu tespit ettiklerini söyledi. Mavi bayrak ödülünü ve sertifikasını Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na teslim ettiklerini ifade eden Ergiydiren, “Kriterlerin bundan sonra titizlikle devam etmesini diliyoruz. Mavi bayrak ödülünün Kemer halkına ve plajı kullanan yerli ve yabancı misafirlere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Amacımız, Antalya genelinde ve Kemer'de kriterlerin titizlikle uygulandığı mavi bayraklı plajların sayısını artırmak ve kalitenin en üst düzeye çıkarılması” dedi.

Kemer Belediyesi Mavi Bayrak Temsilcisi Serap Minta da Mustafa Ertuğrul Aker Plajının mavi bayrak alması için başvuruyu Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatıyla yaptıklarını hatırlattı. Plajda istenilen tüm kriterleri yerine getirerek mavi bayrağı almaya hak kazandıklarını aktaran Minta, “Çok gururlu ve mutluyuz. Diğer halk plajlarımız için de devamının geleceğini temin edebilirim. Kemer Belediyesi olarak halkımıza güzel bir çevre ve temiz bir plaj sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler, plajdaki göndere mavi bayrak asarak, mavi bayrak sertifikasını aldı.