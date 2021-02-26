Kemer Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına ara vermedi

Daha önce Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) Kemer şubesinde üretilen maskeler, Arslanbucak Düğün Salonunda hız kesmeden üretilip halka ulaştırılıyor.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından 4 Nisandan bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 200 bin maske üreten Kemer Belediyesi ücretsiz dağıttığı maske sayesinde vatandaşa destek olmaya çalışıyor. Üretilen maskeler, kamu kurum ve kuruluşlara, sanayi bölgesine, esnafa ve vatandaşlara dağıtılıyor. İlçede kurulan pazar yerleri girişlerinde de maske dağıtımına ara vermeden devam eden belediye ekipleri, vatandaşların ateş ölçümünü de gerçekleştiriyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Halkımıza ücretsiz maske dağıtmak için belediye olarak çalışmaya devam ediyoruz. Daha önce maskelerimizi ATASEM'de üretiyorduk. Buradaki bina Sağlık Bakanlığına bağlıydı. Bakanlık burayı sözleşmesi bittiği için kendisine aldı ve biz de düğün salonuna geçtik. Halkımıza maske konusunda buradan hizmet etmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 200 bin maske ürettik. Bu maskelerimizi halkımıza en hızlı şekilde ulaştırıyoruz. El birliği ile bu işin üstesinde geleceğimize inanıyorum.” diye konuştu.

Kemer Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ali Acar ise belediye ekiplerinin seri bir şekilde maske üretmeye devam ettiklerini belirterek, her zaman halka hizmet edip yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.