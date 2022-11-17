Kemer Belediyesi'nde kış mevsimi öncesi altyapı güçlendiriliyor

Belediye ekipleri, yağmur suyu drenaj hatları ve bordür çalışmalarıyla kışa hazırlık yapıyor.

Sıcaklıkların düşmesiyle yaklaşan kışa ayları öncesinde ilçe genelinde hazırlık çalışması başlatan belediye ekipleri, Göynük Mahallesi 3006 sokak ve Tekirova Mahallesi Cumayeri mevkisindeki yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarına hızla devam ediyor. Çamyuva Mahallesi 5153 sokakta da yağmur suyu drenaj hattı ve bordür çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, kışın yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, kış öncesi Kemer genelinde alt yapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi. Yaşanabilecek su ve sel baskınlarının önüne geçmek için bazı bölgelerde hummalı şekilde çalıştıklarına dikkat çeken Belediye Başkanı Topaloğlu, “Göynük, Tekirova ve Çamyuva mahallelerimizde alt yapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarımızla yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek istiyoruz. Kemer halkına en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.