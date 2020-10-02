Kemer Belediyesi'nden Balçıklı Cami'ne bakım

Çalışmalar kapsamında Balçıklı Cami'nin bakımı da yapıldı.

Başkan Topaloğlu'na, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Fen İşleri Müdürü Baki Yalın ve Kemer Belediyesi Çamyuva Mahalle sorumlusu Özgür Şahin de eşlik etti. Çamyuva Balçıklı Camisinin etrafında yapılan düzenlemeler ile daha güzel bir görünüme kavuşturan belediye ekiplerine teşekkür eden Başkan Topaloğlu, Çamyuva mahallesine yaptıkları hizmetlerin devamının geleceğini söyledi.

Kemer'e yıllardır yapılmayan hizmetleri kısa sürede yaparak halkın hizmetine sunmaya devam ettiklerinin altını çizen Başkan Topaloğlu, “Çamyuva halkı Balçıklı Camisinin çukurda kaldığını ve sel baskınlarına maruz kaldığını söylemişti. Belediye ekiplerimizle beraber hemen çalışmalara başladık ve cami önündeki yolu 1,5 metre aşağıya düşürdük. Caminin zemin kaplaması ve çevresini düzenledik. Cami tuvaletlerini yeniledik ve Çamyuva halkının hizmetine sunduk. Hizmette sınır yok. Bize güvenmeye devam etsinler.” diye konuştu.