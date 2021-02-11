Kemer Belediyesinden dalış turizmine destek

Corendon Airlines Operasyon Direktörü Atılay Batu ve Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Tuğba Güner, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya gelerek, Kemer'de batırılması planlanan uçakla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Yapılan görüşmede, Türkiye'nin en önemli turizm potansiyelleri arasında yer alan Kemer'e, dalış turizmi için batırılması planlanan uçağın yeri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Batırılması planlanan uçak için destek veren Corendon Airlines, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'ndan uçağın batırılabileceği yerler hakkında bilgiler aldı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, turizmi canlandırmak amacıyla batırılması planlanan uçağın batırılacağı yerin hava şartlarına uygun ve akıntının fazla olmadığı bir yer olması gerektiğini söyledi.

Batırılması planlanan uçağın yeri hakkında daha önce dalış turizmine hizmet veren dalış merkezilerinin temsilcileriyle de görüştüklerini hatırlatan Başkan Toplaoğlu, “Yer konusunda titiz davranıyoruz. Corendon Airlines yetkilileriyle de bu konu hakkında fikir alışverişinde bulunarak bir değerlendirme yaptık. Uçağı, uygun bir konumda batırarak Kemer'e ve turizme katkı sağlamak istiyoruz.” diye konuştu.

Corendon Airlines yetkilileri de konu hakkında çalışmalara devam ettiklerini ve desteklerinden dolayı da Başkan Topaloğlu'na teşekkür ettiklerini kaydetti.