Kemer Belediyesinden hayvanlara yardım eli

Sokak hayvanlarına her zaman sahip çıkan Kemer Belediyesi; Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde son bir ayda hayvanlarla ilgili 240 telefon ihbarı alındı. Kısırlaştırılan 261 hayvan aşılandıktan sonra alındıkları yere bırakıldı. Sokak hayvanlarını sahiplendirme çalışmalarına da ara vermeden devam eden Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 15 köpek ve 8 kediyi sahiplendirerek sıcak bir ortamda barınmalarına imkan sağladı.

Merkeze çeşitli hastalıklar nedeniyle getirilen 165 hayvan da Veteriner Hekim Fevzi Uzun ve merkez çalışanları tarafından tedavi edildi.

Sokağa terk edilen 11 köpek ve 35 kedinin de merkezde barınmasını sağlayan belediye ekiplerinin, son olarak 25 başıboş köpeği merkezde tedavi altına aldığı bildirildi.