Kemer Belediyesi'nden kapalı pazar yeri çalışması

Başkan Necati Topaloğlu'nun seçim döneminde verdiği sözler arasında yer alan, “Her mahalleye kapalı pazar yeri” projesinin ikincisi Arslanbucak'ta devam ederken, çalışmalarda sona doğru gelindi. Projenin ilki Kuzdere Mahallesinde gerçekleştirilmişti.

Başkan Topaloğlu, “ İlkini Kuzdere Mahallemize kazandırdığımız kapalı pazarlarımıza Arslanbucak Mahallemizde devam ediyoruz. Pazarımız 4 milyon artı KDV'ye mal olacak. Kemerimize yakışır bir pazar yeri olacak. Kemer'e hayırlı olsun”diye konuştu.

3 bin metrekare oturum alanı olan, 116 tane esnafın faydalanacağı pazar yerinde, 110 metrekare alanda tuvaletler, çocuk emzirme odaları, zabıta odası ve mutfakta yer alacak.