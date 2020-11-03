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Kemer Belediyesi'nden kardeş barınak projesi

Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Almanya’nın Erfurt şehir hayvan barınağı ile kardeş hayvan barınağı olmaya hazırlanıyor.

Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Almanya'nın Erfurt şehir hayvan barınağı ile kardeş hayvan barınağı olmaya hazırlanıyor.


Erfurt hayvan barınağından gelen Nathalie Reuss, Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine mama desteği sağlayarak, barınakta incelemelerde bulundu. Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özden Biber ve belediye veterineri Fevzi Uzun, Reuss'a barınak hakkında bilgiler verdi.


Biber, yaptığı açıklamada, Erfurt şehrinden gelen misafirlere Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini tanıttıklarını söyledi. Nathalie Reuss'un kardeş hayvan barınağı projeleri olduğunu belirten Biber, “Kardeş hayvan barınağı ile ilgili ön görüşmeleri yaptık. Önümüzdeki günlerde de bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Barınağımızı ziyaret ederek mama desteği vermesinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Nathalie Reuss ise hayvanları çok sevdiğini ifade ederek, kendi evinde kedisi, köpeği ve tavşanının olduğunu söyledi.


Yaklaşık 2 yıldır Kemer'de yaşadığını anlatan Reuss, “Gönüllü olarak Kemer Belediyesi hayvan barınağına mama desteği verdim. Bundan sonra da desteklerimiz devam edecek. Kardeş barınak projemiz var. Onunla ilgili de görüşmeler yaptık” dedi.


Kemer Belediyesi veterineri Fevzi Uzun da Almanya'dan gelen misafirlere belediyenin barınağı hakkında bilgiler verdiklerine değinerek, kardeş barınak projesinin hayata geçmesi için görüşmelere devam edeceklerini kaydetti.

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