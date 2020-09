Kemer Belediyesi'nden kırtasiye yardımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Korona virüs tedbirleri kapsamında ‘21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız' açıklamasının ardından Kemer'deki okullarda da hummalı bir hazırlık sürecine girildi.

Belediye Başkanı Topaloğlu'nun eğitime verdiği destekler kapsamında öğrenciler için hazırlanan kırtasiye malzemeleri belediye ekipleri tarafından dağıtılmaya başlandı.

İlçedeki ortaöğretime kadar olan öğrencilere kırtasiye yardımını geçene sene olduğu gibi bu sene de devam ettiren Başkan Topaloğlu, zorlu geçen koronavirüs sürecinde ailelere çocuklarının okul ihtiyaçları konusunda bir nebze olsun yardımda bulunmaya gayret gösteriyor.

‘Eğitim varsa gelecek var' sloganıyla eğitime destek olmaya devam eden Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Okul yönetimleri tarafından belirlenen kırtasiye malzemelerini okullarımıza dağıtmaya başladık. Her şey öğrencilerimiz için. Onlar bizim geleceğimiz. Eğitime her zaman destek olmaya söz verdik. Öğrencilerimize ve eğitime her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Kırtasiye malzemeleri öğrencilerimize şimdiden hayırlı olsun.” diye konuştu.

Öte yandan belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların içerisinde ve bahçelerinde dezenfekte çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.