İhlas Haber Ajansı

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Kemer Belediyesinden personele yangın eğitimi

Kemer Belediye personeline yangında ilk müdahale, güvenlik önlemleri ve tedbirleri konusunda bir eğitim verildi.


Kemer Belediyesi hizmet alanında Ulupınar Orman İşletme Şefi Yasemin Korkmaz Yönel tarafından verilen eğitimde oluşabilecek yangınlarla ilgili önlemler anlatıldı. Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere belediye personelinin katıldığı eğitimin önemine dikkat çeken Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu “Manavgat'ta başlayan ve ülkemizin birçok bölgesinde etkili olan orman yangınları hepimizin içini acıtıyor. Kemer olarak biz de bölgemizde oluşması muhtemel orman yangınlarına karşı önlemlerimizi alıyoruz. Bu anlamda personelimizin eğitimlerine ağırlık veriyoruz. Ulupınar İşletme Şefi Yasemin Korkmaz Yönel'in verdiği eğitimle personelimiz daha da bilinçlendi. Umarım herhangi bir olumsuzluk olmadan bugünleri atlatırız. Vatandaşlarımızdan da ricamız dikkatli ve uyanık olmalarıdır.” dedi.

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