Kemer Belediyesinden ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu'nda eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

“Eğitim varsa gelecek var” sloganıyla hareket eden Kemer Belediye Başkanı, göreve geldiği günden bu yana eğitime büyük yatırım yapmaya devam ediyor.

Daha önce restoran ve gazino olarak kullanılan binayı Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu olarak eğitim yuvasına dönüştüren Belediye Başkanı Topaloğlu, kursta ücretsiz eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Emin Gül'ün de kendisine eşlik ettiği ziyarette, Başkan Topaloğlu, sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra kurs merkezindeki öğretmenlerle de bir araya gelen Topaloğlu, öğretmenlere ve öğrencilere eğitim yılında başarılar diledi. Kurs merkezinde eğitim alan son yapılan üniversite sınavında Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesini kazanan Selin Ilgın Akyürek ve annesi mutluluklarını Başkan Topaloğlu ve öğretmenleriyle yaşadı.

Desteklerinden dolayı Başkan Topaloğlu'na ve öğretmenlere çiçek veren Akyürek, annesinin hazırladığı pasta ve kurabiyeleri de ikram etmeyi ihmal etmedi.

Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz olarak eğitim verdiklerini hatırlatarak, geçen sene 296 öğrencinin kursta eğitim aldığını söyledi.

"Başarıları bizi mutlu ediyor"

Son yapılan üniversite sınavında Türkiye genelinde büyük dereceler elde ettiklerini ifade eden Topaloğlu, “Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesini kazanan kızımız Selin Ilgın Akyürek, eğitim aldığı kurumdaki öğretmenlerini ve bizleri ziyaretiyle mutlu etti. Kendisini tebrik ediyorum. İstediği bölümü kazandı. Eğitim hayatında başarılar diliyorum. Üniversite hayatında yanında olmaya devam edeceğiz. Öğretmen arkadaşlarımız çok çalışıyor. Gün geçtikçe de çıtayı yükseltiyoruz. Öğrencilerimizin başarısı bizi çok mutlu ediyor. Üniversiteyi kazanan öğrencilere ayda 700 lira burs veriyoruz. Anaokulundan 8'nci sınıfa kadar eğitim alan tüm öğrencilerimizin kırtasiye malzemelerini ücretsiz olarak biz karşılıyoruz. Bin 860 lise öğrencisinin taşınmasını biz karşılıyoruz. Eğitime yaptığımız destekler artarak devam edecek” diye konuştu.

"200 öğrenci bulunuyor"

Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül de eğitime yaptığı katkılardan dolayı Başkan Topaloğlu'na teşekkür ederek, Kemer Belediyesi olarak her zaman öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kurs müdürü Suat Göv ise eğitime ve öğrencilere verdiği desteklerden dolayı Başkan Topaloğlu'na teşekkür etti.

Öte yandan kursta 200 öğrenci ücretsiz olarak üniversiteye hazırlanmaya devam ediyor.