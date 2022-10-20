Kemer Belediyesinin 2023 bütçesi 600 milyon lira

Kemer Belediyesi'nin Ekim ayı devam meclisi Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 2023 yılı gelir tarifesi ve 2023 mali yılı bütçesi oybirliği ile kabul edildi.

Kemer Belediyesi ekim ayı devam meclis toplantısı, Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya meclis üyeleri Ahmet Can, Emrah Ayhan, Hakan Tuncer, Cumali Afşin, Semih Özdemir katılmadı.

Toplantıda, 2023 yılı gelir tarifesinin gelir tarifesi oy birliği ile kabul edildi. Bu oylamanın hemen ardından Kemer Belediyesi 2023 mali yılı bütçesi 600 milyon lira olarak oy birliği ile kabul edildi. Belediye meclisinde kabul edilen bütçenin Antalya Büyükşehir Belediyesinin (ABB) onayına gönderileceği belirtildi.

Toplantı sonrasında konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ülke olarak zor günlerden geçtiklerini belirterek, Kemer Belediyesi olarak tasarruf yapmaya devam ettiklerini Kemer Belediyesinin ödemelerini nakit yaptığı için gerekli indirimlerini aldıklarını kaydetti.