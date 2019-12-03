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Kemer Beycik yoluna kış bakımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer’in Beycik Mahallesi yolunda kışın taşkın ve sel yaşanmasını önlemek için çalışma başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer'in Beycik Mahallesi yolunda kışın taşkın ve sel yaşanmasını önlemek için çalışma başlattı.



Vatandaşların konforlu ulaşımı için çalışan Büyükşehir Belediyesi, Kemer Beycik Mahallesi grup yolunda bakım onarım çalışmaları yapıyor. Kış döneminde olumsuz hava koşullarında taşma ve sel olaylarında oluşabilecek kazaları en aza indirmek için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Beycik'de iş makinaları ile şarampol temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Beycik ve Kartal Yuvası yolu üzerinde su geçişlerinin olduğu noktalara büz ve menfezler yerleştiren ekipler, zamanla deforme olan bölgeleri de iş makineleriyle söküp, dolgu malzemesi seriyor. Sıkıştırma işleminin ardından deforme olan bölgeler asfaltlanacak.

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