Kemer cumhuriyet bayramını coşkuyla kutlayacak

Kemer Belediyesi, cumhuriyetin kuruluşunun 99'ncu yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile kortej düzenleyecek olan Kemer Belediyesi, kortejin hemen ardından cumhuriyet coşkusunu Koray Avcı konseri ile sürdürecek.

Kemer Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'ncu yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Kemer Belediyesi'nin tüm hazırlıklarını tamamladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kemer Cumhuriyet Meydanından fener alayı ile başlayacak. Cumhuriyet Meydanından başlayacak olan fener alayı, Atatürk, Liman, Deniz ve Onno Tunç caddelerinden sonra Ahmet Erkal Spor Tesislerinde sona erecek. Fener alayı sırasında Cumhuriyetin kuruluşunun 99'ncu yıl dönümüne özel 200 metrelik Türk bayrağı açılacak ve tüm Kemer kırmızı beyaza bürünecek.

Fener alayından sonra ünlü sanatçı Koray Avcı bir konser verecek. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan Kemer halkı, sanatçı Koray Avcı ile de keyifli bir akşam yaşayacak. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Bayramını Kemer'de coşkuyla kutlamaya hazırlandıklarını söyledi.

Kemer Belediyesi olarak tüm hazırlıkları tamamlamak üzere olduklarını belirten Belediye Başkanı Topaloğlu, “Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde birçok bedel ödenerek kurulmuştur. Cumhuriyet, Türk milletinin tarihindeki en büyük mücadeledir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99'ncu yıl dönümünü Kemer'imizde coşkuyla kutlayacağız. Tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Kutlamalar çerçevesinde sanatçı Koray Avcı da bir konser verecek. Tüm Kemer halkımızı kutlamalara davet ediyoruz” diye konuştu.