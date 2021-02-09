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Kemer 'de yağmur ve su baskını tedbirleri

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kış aylarında yaşanan şiddetli sağanaklardan vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sokaklarda yağmur suyu drenaj hattını tamamlayan belediye ekipleri, 30 bin metrekare kilit taş döşeme çalışmalarına başladı. Kilit taş döşeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından aydınlatmaların monte edileceği bildirildi.


Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ilçemiz genelinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Beldibi Mahallesi 4021 sokakta yağmur suyu drenaj hattını yeniliyoruz. Sokaktaki bozulan yerleri kilit taşlarıyla yeniliyoruz. Kemer halkına hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

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