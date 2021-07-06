Kemer, Ekoturizm ödülüne layık görüldü

Kemer Belediyesi, Uluslararası Ekoturizm ve Sürdürülebilir Turizm Derneği'nin düzenlediği “Ekoturizm Ödülleri” organizasyonunda ödüle layık görüldü.

Kemer Belediyesi, “Best Ecological Destination” kategorilerinde yapılan başvuruyu değerlendiren dernek, 100'e yakın ülkeden bine yakın aday içerisinden, dünya genelindeki en iyi Eko dostu Ekoturizm ödülü aldı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kemer Belediyesinin ekoturizme yaptığı katkılardan dolayı ödül almasını sevinçle karşıladıklarını söyledi. Eko dostu olarak her zaman çevreye karşı duyarlı bir belediye olduklarına vurgu yapan Başkan Topaloğlu, “Belediye olarak Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Kemer'de her zaman eko turizme önem verdik. Ekoturizm ve sürdürülebilir turizmin yaygınlaştırılması adına çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Amerika'da 1990 yılında kurulan, 206 ülkede üyesi olan, 55 ayrı destinasyonda temsilci başkanı bulunan dünyanın en geniş kapsamlı uluslararası Ekoturizm Derneği, Kemer Belediyesinin kazandığı ödülü, 30'a yakın büyükelçi, bine yakın Ekoturizm profesyoneli, yurt içi ve yurt dışı medya mensupları, dünyaca ünlü sosyal medya fenomenlerinin ve özel davetlilerin katılacağı ödül töreninde verecek.

Ödül töreninin, 28 Temmuz tarihinde yapılacağı belirtildi.