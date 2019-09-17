Kemer, Elmalı ve İbradı'da vatandaşlara aşure ikram edildi

Bu kapsamda Kemer, Elmalı ve İbradı'da vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Aşure dağıtımına ilgi yoğun oldu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı birlik, beraberlik ve paylaşımların arttığı Muharrem ayında ilçelerde aşure ikramını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi merkez ve Alanya aşevleri tarafından hazırlanan aşureler Mobil Aşevi Tırı ile bu kez İbradı, Kemer ve Elmalılı vatandaşlara ikram edildi. Kemer Pazar Yeri girişinde gerçekleştirilen aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Can, Kemer Hizmet Birimi Şube Müdürü Fatma Karabelen eşliğinde gerçekleştirilen aşure dağıtımına Kemer Belediye Başkanı Necati Toplaoğlu da eşlik etti. Büyükşehir görevlileri aşure ikram ettikleri vatandaşlara Başkan Muhittin Böcek'in selamlarını da iletti.

Elmalı'da bin 500 kişilik ikram

Elmalı merkez Yeşil Cami önünde de 1500 kişilik aşure ikramı yapıldı. Öğle namazı çıkışında gerçekleştirilen aşure dağıtımında Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk de yer aldı. İkram edilen aşurelerden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Büyük bir beğeni ile aşurenin tadına bakan Elmalılar, ikram için Başkan Böcek'e teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi İbradı'da da vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin aşure ikramı 27 Eylül'e kadar devam edecek. Bu kapsamda 18 Eylül Manavgat, 19 Eylül Konyaaltı, 20 Eylül Muratpaşa Cami, Gazipaşa, Kaş,23 Eylül Döşemealtı, 24 Eylül Kepez Özdilek AVM önü, 25 Eylül Korkuteli, 27 Eylül Gündoğmuş, Demre ve Kumluca'da vatandaşlara aşure ikram edilecek.