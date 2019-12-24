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Kemer Göynük'te kanalizasyon çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, önemli turizm merkezlerinden biri olan Kemer’in Göynük Mahallesi Kurtuluş Caddesi’ndeki meskenleri kanalizasyona bağladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, önemli turizm merkezlerinden biri olan Kemer'in Göynük Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki meskenleri kanalizasyona bağladı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in planlı, kurallı ve kimlikli bir kent için verdiği talimatlar doğrultusunda alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ASAT, Kemer Göynük Mahallesi'nde başlattığı kanalizasyon çalışmasını kısa sürede tamamladı. Çalışmalar kapsamında Kurtuluş Caddesindeki meskenler kanalizasyon hattına bağladı. Daha önce kanalizasyon alt yapısı bulunmayan bölgede ASAT kendi öz kaynakları ile 700 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşedi. Yetkililer hattın sorunsuz olarak monte edildiğini ve kazı yapılan alanların tamamen kapatılarak vatandaşın mağduriyet yaşamadan çalışmaların bitirildiğini açıkladı.

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