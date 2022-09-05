Kemer Kaymakamı Çam: "Birlikte güzel projeler yapacağız"

Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya gelerek, "Hep birlikte ilçede güzel projelere imza atacağız" dedi.

Kemer'e yeni atanarak görevine başlayan Kaymakam Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Topaloğlu, Kaymakam Çam'a Kemer ile ilgili bilgiler vererek, görevlerinde başarılar diledi.

Kaymakam Çam ise Kemer'de hep birlikte güzel projelere imza atacaklarına değindi.