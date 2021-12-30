Kemer, kırmızı koda karşı teyakkuzda

Kemer Belediye Başkan Vekili İsmail Aka, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, birim müdürleri ve belediye personeli şiddetli yağış ve fırtına öncesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirlerle ilgili istişarelerde bulundu.

Belediye ekipleri, Beldibi Mahallesinden Çıralı'ya kadar olan bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor. Devriye gezen belediye ekiplerince Kemer'de şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı belirtildi. Belediye ekiplerinin geçen sene Arslanbucak Mahallesi ile Çamyuva Mahallesi Sarıören mevkiinde yaşanan sel ve su baskınları sonrası yaptığı alt ve üst yapı çalışmaları da bölgede etkili oldu.

“Tüm tedbirlerimizi aldık”

Kırmızı kod uyarısı sonrası Kemer Belediyesi Arslanbucak hizmet alanında teyakkuzda olan belediye ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa anında müdahale için bekliyor. Öte yandan Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de cadde ve sokaklarda taşkınlara neden olmaması için ilçe genelindeki mazgalların temizliği ile dere ve kanal kenarlarında atık ve çöp temizliği yapıyor. Başkan Vekili İsmail Aka, yaptığı açıklamada, “Meteorolojiden gelen kırmızı kod uyarısı sonrası Kemer Belediyesi olarak sahadayız. Herhangi bir sıkıntıya karşı gece gündüz tüm vatandaşlarımız bize ulaşabilir. Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle tüm tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımızın da çok dikkatli olmasını istiyoruz. Ekiplerimiz sürekli devriye olarak geziyor ve tüm olumsuzluklara karşı nöbet tutuyor” diye konuştu.

Ayrıca şiddetli fırtına nedeniyle Kemer sahillerinde de dev dalgalar oluştu, Ağva Deresi'ndeki su seviyesi yükseldi.