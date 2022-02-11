İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kemer Kuzdere'de içme suyu hattı çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer’in Kuzdere Mahallesi’nde kanalizasyon hattı tamamlanan yeni açılan imar yolunda içme suyu hattı çalışması başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer'in Kuzdere Mahallesi'nde kanalizasyon hattı tamamlanan yeni açılan imar yolunda içme suyu hattı çalışması başlattı.


Kemer' in alt yapı eksiklerini gidermeye devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kuzdere Mahallesi'nde yeni açılan imar yollarında çalışma yapıyor. Kuzdere Mahallesi'nde yeni açılan imar yolunda kanalizasyon çalışmasının ardından bin metrelik içme suyu hattı imalatına başlandı. Çalışmayla birlikte imar yolunun yapılaşma öncesi alt yapısı hazır olacak, mahalle sağlıklı ve verimli içme suyu alt yapısına kavuşacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.